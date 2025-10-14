Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 15 Ottobre Una circolazione depressionaria determinerà sull’isola molte nubi con piogge sparse dal pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 20°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est al pomeriggio da Est-Nordest. A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge e schiarite in serata. Sono previsti 0.7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovst-Nordovest. Il mare sarà quasi calmo. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge che si intensificheranno nel pomeriggio e schiarite in serata. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19° C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque una giornata nuvolosa e piovosa, con temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 26°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba