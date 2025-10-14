Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercoledì 15 Otto bre Una circolazione depressionaria determinerà sull’isola molte nubi con piogge sparse dal pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 20 °C. I venti saranno debol i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord , al pomeriggio da Sud-Sud ove st. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. N ella notte è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 3 °C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o m oderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est al pomeriggi o da Est-Nordest . A Oristan o il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge e schiarite in serata. Sono previsti 0.7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 8 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ov st- Nordov est. Il m are sarà quasi calmo . A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge che si intensificheranno nel pomeriggio e schiarite in serata. Sono previst i 1 0 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque una giornata nuvolosa e piovosa , con temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 2 6 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba