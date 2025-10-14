Bomba d’acqua da San Gavino a Serramanna, poco più di 10 minuti di pioggia mandano in tilt strade urbane ed extraurbane: a Serramanna la via Serra si è trasformata in un fiume in piena, disagi anche per chi ha percorso la provinciale che collega Samassi e Sanluri.

Forte e localizzato, di breve durata ma abbastanza intenso da creare disagi agli automobilisti che si sono trovati in strada durante il temporale. La perturbazione si è abbattuta sul Medio Campidano verso le 20,30, ora si è spostata verso l’area metropolitana di Cagliari.

Foto: via Serra, Serramanna A.A.