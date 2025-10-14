Qualificazioni ai mondiali l’Italia supera la nazionale israeliana ,decisivo Retegui autore di una doppietta , nel finale poi Mancini fissa il risultato sul 3 a 0.La gara inizia dopo il minuto di silenzio per ricordare la scomparsa dei 3 carabinieri a Castel d’Azzano.Azzurri che con il possesso palla cercano di eludere il pressing degli avversari ed iniziano a rendersi pericolosi con Cambiaso al 10° minuto che prende palla, si accentra per poi calciare potente col mancino ,la palla finira’di poco a lato .

Fuori dello stadio si segnalano scontri tra polizia e manifestanti Pro-Pal,in un atmosfera di palpabile tensione dovuta ai recenti fatti internazionali.

Sul campo, al 27° minuto Donnarumma decisivo ,spedisce oltre la traversa la conclusione di Solomon ,in precedenza proteste dell’Italia per un fallo su Raspadori non fischiato dall’arbitro prima dell’azione israeliana.

Solo al 45° gli azzurri passano in vantaggio grazie ad un rigore fischiato per un fallo in area di Baltaxa su Retegui , dal dischetto il centravanti azzurro questa volta non sbaglia e consente all’Italia di andare al riposo sull’ 1 a 0.

All’inizio della ripresa Gattuso sostituisce Raspadori con Pio Esposito , al 49° proteste israeliane per una spinta di Tonali su Biton in area ma l’arbitro lascia proseguire.

Al 54° pericolosa l’ Italia con una bella conclusione al volo di Barella che termina di poco alta sopra l’incrocio dei pali, ma 5 minuti dopo Donnarumma sara’ ancora decisivo parando la conclusione di Gloukh che i difensori azzurri non erano stati in grado di bloccare .

Al minuto 66 l’ arbitro annulla un gol di Cambiaso per fuorigioco , ma al 74° arriva il raddoppio azzurro,con Retegui che dopo aver recuperato un pallone sulla trequarti, si accentra e dal limite dell’area con un bellissimo tiro a giro verso l’incrocio dei pali lontano porta l’ Italia sul 2 a 0 .

Israeliani pericolosi al 77° minuto ancora con Solomon ma la sua conclusione si spegne sull’ esterno della rete mentre all’ 84° minuto Esposito si divora letteralmente il 3-0 di fronte al portiere avversario.

Gattuso all’85° minuto sostituisce Cambiaso e Locatelli con Spinazzola e Cristante ed al 93° Tonali e Retegui con Cambiaghi e Piccoli che esordiscono in nazionale.

Poco dopo arrivera’ il tris con Mancini che chiudera’ definitivamente la gara .

Gli azzurri raggiungono cosi’ matematicamente i Play Off.