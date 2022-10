Bollette killer, allarme per gli alberghi in Sardegna: rischiano di chiudere per sempre

Bollette killer per gli alberghi, sei volte quelle del 2019, tanto da costringerli a chiudere. Il rischio è enorme, l’allarme massimo in Sardegna dove, finita la stagione, i conti non tornano più tanto da spingere molti alla chiusura definitiva. Zero entrate e troppe spese, impossibile aspettare il 2024 quando il governo promette indipendenza energetica che consentirà di respirare.

Secondo Federalberghi serve un intervento politico, europeo, come è stato per la pandemia da Covid, altrimenti si rischia di avere in piazza un milione di disoccupati mentre i tedeschi hanno avuto il super investimento del governo e i francesi hanno il nucleare.

In Sardegna gli albergatori tremano: in tanti nel frattempo hanno deciso di chiudere in anticipo per evitare di pagare bollette stratosferiche.