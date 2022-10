Cagliari, mendicante mandato via dai gradini della chiesa: “Disturbava i fedeli”

Allontanato dai due gradini della chiesa di San Francesco di Paola “perchè proprio lì disturbava i fedeli”. È successo a Cagliari, nella centralissima via Roma. Un mendicante si è piazzato a pochi centimetri dall’ingresso della casa di Dio e don Francesco Abis, frate minimo dell’ordine di San Francesco, subito, l’ha fatto spostare. Il racconto è stato fatto su Facebook dal barista scrittore della Marina, Sandro Mascia: “Forse sono strano io, ma vedere un frate di una chiesa in via Roma allontanare un povero che chiedeva l’elemosina sullo scalino dell’ingresso della chiesa, lo ho trovato abominevole per un rappresentante della carità cristiana”, scrive Mascia, che poi fa quella che sembra essere una deviazione in salsa politica: “Ma forse sono io che sono strano e non mi allineo a questa società futura con stivali e camicia bruna”. Un post molto duro, quello di Mascia, che riporta, almeno in modo generale, un fatto realmente accaduto. A confermarlo è lo stesso don Abis, da anni alla guida della chiesa all’angolo con via Concezione. E non sarebbe nemmeno la prima volta che capita: “Sono ormai due mesi che lo vedo, si siede sui gradini e gli ho sempre detto che, proprio lì, disturbava i fedeli che devono entrare. Di sicuro non l’ho cacciato, gli ho solo chiesto di spostarsi”, precisa il religioso.