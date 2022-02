Bollette choc, protesta anche a Cagliari contro il caro energia: spente le luci del Municipio

Cagliari ha aderito alla protesta, indetta dall’Anci, contro il caro bollette dell’elettricità. Nella serata di oggi, alle 20 in punto si sono spente per 30 minuti le luci del Palazzo Civico. Aderendo alla campagna contro il caro bollette promossa dall’Anci, anche il Comune di Cagliari, come tanti comuni italiani, intende protestare contro i pesanti rincari che in questi giorni stanno mettendo in crisi i bilanci di enti locali, famiglie e imprese.