Blitz dei Nas a Cagliari, sequestrato un laboratorio odontotecnico: “Pericolo per la salute pubblica”

Ieri a Cagliari i Carabinieri del locale Nas hanno effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso un laboratorio odontotecnico situato in una zona centrale della città, formalmente gestito da un sessantenne, pensionato, che aveva già da tempo chiuso la propria società individuale, ma in realtà gestito da un’altra persona.

Vi si svolgevano attività di produzione di dispositivi medici su misura, in sostanza dentiere, per conto di altre società. La produzione materiale di quei manufatti era realizzata da un sessantanovenne, cagliaritano, privo dei titoli necessari allo svolgimento della professione, cioè il diploma da odontotecnico e operante senza la presenza del titolare, in quanto in atto infortunato. Sussistendo un evidente pericolo per la salute pubblica, tratto dalla immissione sul mercato di dispositivi medici non progettati e non fabbricati conformemente alle prescrizioni delle norme che disciplinano la materia, i carabinieri del Nas hanno sequestrato in via amministrativa l’intero laboratorio artigianale con tutte le attrezzature che vi erano contenute. Il valore complessivo del sequestro è di circa 80 mila euro. Sarà ora necessario andare a stabilire a chi fossero destinati tali dispositivi medici.