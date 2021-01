Blitz dei carabinieri in un parco a Senorbì: nei guai un minorenne

Blitz antidroga a Senorbì in un parco ritrovo di tanti giovani e frequentato da persone di tutte le età. Nel servizio, predisposto dei carabinieri della stazione locale e coordinato dalla compagnia di Dolianova, è stato tratto in arresto un minorenne del posto, con precedenti denunce a carico nonostante la giovane età, posto dall’AG minorile ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto fissata per lunedì. E’ stato sorpreso cedere una dose di marijuana e dalla successiva perquisizione personale i militari hanno rinvenuto ulteriori 15 grammi della stessa sostanza.

Un altro minore, acquirente, è stato invece segnalato quale assuntore alla Prefettura di Cagliari.