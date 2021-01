Quartu, “l’ex Asilo di Via Boito devastato da vandali e sbandati. Residenti esasperati e spreco di soldi pubblici”

Quartu. “L’ex asilo di via Boito è oramai alla mercè dei vandali e dei teppisti da anni, con questa interrogazione si intende accendere i riflettori su una struttura che, dopo importanti ristrutturazioni, ha subìto ingenti danni”, è quanto dichiarano in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia, e Michele Pisano, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, a seguito di un sopralluogo effettuato all’esterno dell’ex asilo sito nel quartiere di Santo Stefano.

“Ho presentato l’interrogazione al sindaco e alla Giunta per chiedere quali siano le diverse ipotesi in campo per il futuro dell’ex asilo; inoltre, i residenti lamentano un clima di costante insicurezza, in quanto si registrano ingressi all’interno della struttura da parte di teppisti, i quali mettono in atto comportamenti impropri e violenti, talvolta anche in stato di alterazione”, prosegue Pisano.

“Nel corso degli anni Fratelli d’Italia ha più volte denunciato la situazione e ora è diventata insostenibile: si

chiede all’amministrazione comunale di affrontare celermente il problema della destinazione della struttura e di coinvolgere le forze dell’ordine al fine di garantire la sicurezza sia nei pressi di via Boito sia in tutto il quartiere di Santo Stefano”, conclude Pisano.