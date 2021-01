Cagliari, alla vista dei carabinieri nascondono la marijuana nei pantaloni: fermati due giovani

Ieri sera una gazzella dei carabinieri, durante un servizio di controllo in Piazza del Carmine, ha notato un gruppo di giovani di nazionalità straniera. Alla vista dei militari due di loro si sono allontanati nascondendo qualcosa nei pantaloni. Gli uomini dell’Arma sono così intervenuti e fermato i due ragazzi, gambiani. Dalla perquisizione è saltato fuori un piccolo sacchetto di cellophane, contenente undici grammi di marijuana. “Uso personale” si è giustificato l’uomo che la portava addosso.

Dalle verifiche sull’identità dei due è emerso che entrambi non avrebbero potuto recarsi a Cagliari per pregresse vicende giudiziarie. Il primo aveva un obbligo di dimora a Sestu ed il secondo un divieto di dimora nel capoluogo. Per entrambi vi erano i presupposti per essere denunciati per inosservanza di un provvedimento dell’autorità.

Nei prossimi giorni, fanno sapere i militari, i servizi in Piazza del Carmine verranno intensificati.