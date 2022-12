Blanco, serata a Cagliari alla vigilia del concerto: selfie coi fans e con Truzzu

Serata cagliaritana ieri sera per Blanco. Il noto cantante, protagonista del concerto di San Silvestro che si terrà stanotte sul palco allestito tra via Roma e il largo Carlo Felice, ieri sera era al Libarium nel quartiere di Castello. Per lui il selfie con il sindaco Paolo Truzzu che ha lanciato un referendum scherzando sul proprio look per il veglione: “Stanotte mi metto anche io la canottiera”? La maggioranza si è espressa per il no.