Birra, Musica e Divertimento

Torna la Festa della Birra a Palazzo Doglio!

Dopo il successo delle edizioni passate, Palazzo Doglio torna con un nuovo appuntamento della Festa della Birra, in programma per domenica 13 ottobre! Un evento imperdibile che celebra la bevanda più conviviale al mondo, grazie al supporto del gruppo Heineken, offrendo una selezione eccezionale di birre e tanto divertimento.

Durante la festa, gli ospiti potranno gustare una varietà di birre, ognuna con il proprio carattere unico. L’Ichnusa Ambra Limpida delizierà chi ama i sapori dolci, mentre l’ Ichnusa Non Filtrata, con il suo gusto morbido e un finale leggermente amaro, promette di soddisfare anche i palati più esigenti. Passando poi alla freschezza della Lagunitas IPA, una birra dal corpo robusto e dal profilo aromatico esplosivo, e la Schmucker, una vera delizia per gli appassionati di birre più ricche e complesse.

Dalle 12:00 alle 17:00, la corte si trasformerà in un palcoscenico di festa, con musica dal vivo, DJ set e delizioso street food, creando un’atmosfera gioiosa e vibrante. L’accesso alla corte sarà libero per tutti e sarà possibile acquistare il ticket degustazione al costo di 10 euro, che includerà un litro di birra, suddiviso in due mezzi litri, per un’esperienza gustativa che permetterà di esplorare diversi sapori.

I ristoranti della Corte proporranno piatti di street food appositamente pensati per accompagnare le birre, rendendo ogni sorso ancora più memorabile.

Per garantire un’atmosfera di relax e convivialità, saranno disponibili tavoli e panche in Corte, dove gli ospiti potranno godere appieno della birra e delle prelibatezze gastronomiche.

Palazzo Doglio si prepara a diventare il luogo di incontro perfetto per trascorrere una domenica all’insegna della condivisione e del divertimento. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di festa!

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 070 646 4154 o inviare una mail a [email protected]