Dramma sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo. Un bimbo di un anno e mezzo è caduto dall’auto in corsa con alla guida la mamma. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il fratello più grande di 3 anni abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui si trovava il bimbo. Poi, il piccolo avrebbe aperto la portiera posteriore della macchina. A quel punto, il bimbo sarebbe caduto rovinosamente in strada. La madre, appena accortasi dell’accaduto, si è fermata e portato il figlioletto all’ospedale più vicino, il Santa Rosa, dove è stato deciso il trasporto d’urgenza del bambino in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma.

Il piccolo, che ha riportato un trauma cranico, si trova attualmente ricoverato nel reparto di neurochirurgia infantile in gravi condizioni. Le forze dell’ordine hanno già escluso ogni tipo di responsabilità della madre, dato che il piccolo era oltretutto assicurato al seggiolino con la cintura di sicurezza.