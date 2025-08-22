Dramma sul set dell’amatissima serie Netflix “Emily in Paris”. L’assistente alla regia Diego Borella si è improvvisamente accasciato durante l’ultimo ciak di ieri pomeriggio all’Hotel Danieli di Venezia.

Inutile purtroppo l’intervento tempestivo del 118 e l’utilizzo anche del defibrillatore non è servito a rianimare il 47enne.

Borella, quasi come una beffa del destino, aveva girato il mondo fra New York e Londra per il suo lavoro ma se n’è andato proprio nella sua città, Venezia.

Borella era un artista a tutto tondo, che amava il cinema, il teatro è la scrittura.

“Ci dispiace a prendere di questa triste notizia – le parole al Corriere del Veneto di Simone Venturini, assessore al turismo- Sappiamo quanto fosse un professionista, apprezzato e stimato da tutti nel suo campo. A tutti i suoi colleghi e la sua famiglia arrivino le condoglianze del Comune di Venezia”.