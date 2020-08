Bimbo di un anno con lividi arriva all’ospedale e muore, fermato il convivente della madre

Un bimbo di 1 anno è morto nell’ospedale di Modica, nel Ragusano. Il piccolo era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo. Dopo la morte del bimbo, la polizia ha deciso di fermare il convivente della madre della vittima. Fin dal suo arrivo all’ospedale Maggiore di Modica il piccolo presentava lesioni sospette, e subito è stata richiesta l’autopsia per stabilirne la causa della morte. La famiglia è originaria di Rosolini, una piccola cittadina con poco più di 20 mila abitanti in provincia di Siracusa. Leggi la notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/cronaca/bambino-modica-1.5421537