Bimba di 2 anni investita e uccisa nel parcheggio dell’ospedale: doveva fare visita a un parente con la madre

Un terribile incidente, che ha spezzato per sempre la vita di una bimba di due anni. La piccola di trovava con la madre nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco, a Torino, quando una macchina che faceva manovra l’ha investita. La bimba è stata subito trasportata all’ospedale Infantile Regina Margherita in gravissime condizioni. Questa mattina, dopo l’ennesimo arresto cardiaco e un’indifferenza multi- organo, la piccola è deceduta. Secondo quanto dichiarato dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Torino Jacopo Rosatelli, la bimba si trovava in ospedale con la madre per fare visita a un parente ricoverato, smentendo le prime voci che affermavano che la piccola stesse chiedendo l’elemosina. “Siamo molto addolorati per quando accaduto alla piccola e sono in corso accertamenti, anche da parte della polizia municipale, per chiarire la dinamica di questo tragico incidente”, ha chiosato Rosatelli.