Un mese con Zedda alla guida di Cagliari: “Abbiamo accelerato sui cantieri e pulito strade e marciapiedi”

Un’accelerata ai cantieri e la pulizia della città. Il sindaco Massimo Zedda espone nel proprio profilo Facebook il bilancio di un mese di attività del proprio esecutivo e del consiglio comunale. “Abbiamo avviato una pulizia straordinaria di strade e marciapiedi”, scrive il primo cittadino, “ accelerato sui lavori nei cantieri di via Roma (il 1° lotto sarà concluso a settembre, il 2° nella primavera del 2025), piazza Matteotti e viale Trieste. Proseguono anche i lavori dell’Arst per la metro leggera, per cui il tratto tra viale Diaz e via del Cimitero fino a via della Stazione vecchia sarà a doppio senso fino a febbraio”.

Ricorda poi l’intervento “in favore delle persone fragili con l’iniziativa “Estate solidale”, viste le alte temperature. A questo proposito abbiamo evidenziato, fino al 15, l’Allerta rossa per le ondate di calore. Sono stati riavviati nel Lungomare Poetto i primi interventi di manutenzione ordinaria con il ripristino della recinzione delle aeree del sistema dunale e dell’area cani. Per chi resta in città a Ferragosto, l’offerta culturale, di musica, cinema e spettacolo, già avviata, continua il 14 e il 15 con la rassegna “Si muove la città”.

In evidenza anche i tavoli di confronto con i comitati che rappresentano gli operatori del mercato di San Benedetto e di via Quirra; con la Soprintendenza per verificare lo stato dei beni e dei progetti per la città. Poi le assemblee con le società partecipate e controllate dal Comune e della Città Metropolitana: Abbanoa, Cacip, CTM, Fondazione Mosos, Fondazione Teatro Lirico, ITS, Parco di Molentargius, Parco di Gutturu Mannu.