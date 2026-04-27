Dopo l’immensa paura di sabato pomeriggio arrivano buone notizie sulla bimba di 18mesi rimasta incastrata sotto un tosaerba nel giardino di casa sua a Loria, in provincia di Treviso. Fortunatamente la piccola, sotto stretta osservazione medica nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova, ora è stabile e i medici sono riusciti a salvarle la gamba, gravemente ferita nell’incidente.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento la piccola stava giocando con la madre quando è rimasta schiacciata sotto il tosaerba guidato dal padre.

“È successo tutto in un attimo. Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che è accaduto. – ha raccontato al Gazzettino la mamma della piccola – Eravamo nel giardino di casa nostra, mia figlia stava giocando. C’ero anche io con lei, era accanto a me”.

“C’ero anche io con lei, stava giocando come altre volte”, ha proseguito la madre. “È una bambina piccola si stava muovendo in quel momento. A un tratto è corsa via, poi è successo quello che è successo”.