Dramma ieri a Barano d’Ischia, in provincia di Napoli. Una donna è stata aggredita da un pitbull mentre gli portava del cibo. Stando a quanto ricostruito la donna al momento dell’aggressione era da sola: l’animale l’ha azzannata al volto e a una gamba. Sono stati i vicini che, sentendo le grida strazianti della donna, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono giunti suo posto insieme alla polizia, che per salvare la donna è stata costretta ad uccidere l’animale.

“Costatata la gravità della situazione e l’impossibilità di far desistere diversamente il cane” una nota ufficiale spiega che è stato “fatto uso dell’arma di ordinanza, neutralizzando l’animale e mettendo in salvo la donna”. Dopo, “il personale del 118 ha potuto raggiungere la ferita e prestarle le prime cure”.

La signora è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno ma purtroppo i medici non hanno potuto salvarle la gamba. Sono in corso tutte ls indagini del caso per ricostruire il drammatico incidente.