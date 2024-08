Inferno di fuoco in Sardegna, 13 incendi in poche ore: paura e danni a Orroli e Asuni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna continua a essere sfregiata, purtroppo, dal fuoco. Sono 13 gli incendi scoppiati nell’Isola nelle ultime ore, con situazioni di grosso pericolo in più di una località. Ad Asuni le fiamme hanno minacciato le abitazioni, in volo Canadair ed elicotteri e c’è la rabbia dei residenti e di tutti i sardi che, davanti alle immagini della devastazione, commentano: “È un crimine”. Evacuate una quarantina di case per precauzione. Un pomeriggio di inferno per il centro dell’Oristanese: le fiamme, partite dalla periferia del paese, hanno presto raggiunto i confini delle abitazioni. In azione la macchina antincendio che, con mezzi aerei e le squadre a terra, hanno fatto il possibile per evitare il peggio. Per fortuna il dramma sembra essere scongiurato, le alte fiamme sono domate. Non è andata meglio a Orroli: fiamme vicinissime alla Provinciale 65 per un vasto incendio di vegetazione che ha lambito un ovile. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e provveduto alla bonifica dei focolai residui con un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, evitando la propagazione delle fiamme alle strutture dell’ovile. Sul posto è intervenuto anche un Canadair della flotta aerea del dipartimento dei vigili del fuoco, squadre del Corpo Forestale, tre elicotteri della flotta regionale e squadre di volontariato della Protezione Civile.

Un altro grosso incendio, domato a fatica tra caldo e temperature elevate, è scoppiato invece a Carloforte, in località Sabino. In azione, oltre le squadre a terra, anche un elicottero decollato dalla base di Pula.

(Ha collaborato Valeria Putzolu)