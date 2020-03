Bevevano tutti insieme nel bar di Carbonia: il Prefetto fa chiudere il locale. Adottato dal Prefetto un altro provvedimento di chiusura di un locale commerciale a seguito dell’accertata violazione delle misure restrittive vigenti per contenere il virus COVID-19, nell’ambito dei controlli della Forze di Polizia realizzati su tutto il territorio in attuazione di quanto disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Dopo il provvedimento di chiusura adottato il 17 marzo scorso nei confronti di un circolo privato del Capoluogo, questa mattina il Prefetto di Cagliari, Bruno Corda ha disposto, con propria ordinanza, anche la chiusura di bar di Carbonia, nelle pertinenze del quale la Polizia Locale ha accertato la presenza di numerose persone assembrate ed intente a consumare bevande.

Con la suddetta ordinanza, il Prefetto Corda ha disposto la chiusura del pubblico esercizio in questione per 30 giorni, che decorreranno dalla data di scadenza delle vigenti disposizioni normative che vietano l’apertura di tali pubblici locali.