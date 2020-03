Coronavirus, una persona positiva anche a Serrenti: “La popolazione non esca di casa per nessun motivo”

Un altro caso di positività nel Medio Campidano, precisamente a Serrenti. “In attesa degli accertamenti in corso – rende noto il Comune – la popolazione è ASSOLUTAMENTE tenuta a non uscire di casa per NESSUN MOTIVO. E’ stato convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione civile. Nelle prossime ore verranno rese note le prescrizioni da tenere nei giorni a seguire. Non possono interrompersi i servizi essenziali. Tutta la popolazione non coinvolta in attività di pubblica utilità è tenuta ad osservare rigorosamente l’invito a restare a casa”.