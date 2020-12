Bertolotti confermato alla guida di Confcommercio Sud Sardegna: “Un grande onore”

<“E’ un grande onore e una grande responsabilità essere riconfermato alla guida della più grande associazione di commercianti, imprese del turismo e dei servizi, e professionisti. Lo straordinario risultato di partecipazione all’assemblea e di voti che sono stati tributati alla lista che ho il privilegio di presiedere, testimonia una Confcommercio viva e vitale. E soprattutto in questi mesi che sono stati una lunga traversata nel deserto per i commercianti sardi”. Così Alberto Bertolotti al termine delle elezioni che si sono tenute oggi sulla piattaforma telematica SkyVote Meeting. Bertolotti è stato confermato alla guida dell’associazione di categoria per altri cinque anni, rimarrà in carica fino al 2025 e 15 consiglieri del Consiglio direttivo provinciale, il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri di Confcommercio Sud Sardegna. “Ci attende un compito difficile, impegnativo ed entusiasmante: riportare le esigenze delle partite iva, di questo ceto di donne e uomini che affrontano con coraggio quotidiano le sfide del mercato, al centro del dibattito politico e culturale. Confcommercio Sud Sardegna, in questo quinquennio che si apre, lotterà perché ai suoi iscritti ed a tutto il terziario sia riconosciuto il ruolo che abbiamo all’interno del sistema produttivo del Paese e perché sia ricostituito il patto tra lo Stato e le Imprese, oggi tragicamente ignorato”