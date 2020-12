Coronavirus in Italia, oggi 14.522 nuovi casi e 533 decessi

Sono 14.522 i nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore per 1.991.278 casi totali dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In calo i decessi, 553 (ieri 628), per complessive 70.395 vittime.

Continua a essere sostanzialmente stabile il rapporto tra i nuovi casi Covid (14.522) e i tamponi processati nelle ultime 24 ore (175.364). L’indice di positività oggi è dell’8,3% (per la precisione 8,28%) mentre ieri era dell’8,01%. Continua a leggere su Agi.it