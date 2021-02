“Impoverimento, commercio online e il Covid: così spariscono i negozi in Sardegna”

Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio: “Cagliari in saldo positivo perché conferma la sua vocazione turistica. Condivido in pieno la proposta di Paolo Truzzu, per contrastare la diffusione dell’epidemia da covid, canalizzare il flusso delle persone che escono in una situazione di massimo controllo e sicurezza”.

“Negli ultimi anni l’imprenditoria è incentivata ad investire sui settori trainanti relativi al sostegno del turismo, che sono i servizi ricettivi, mare, ristoranti.

In tutta la Sardegna, in tutta Italia, assistiamo ad una desertificazione economica sempre più marcata dei centri delle nostre città e le cause chiaramente sono quelle che il covid ha semplicemente accelerato. Alla base di tutto c’è una propensione minore della capacità di spesa dei cittadini e la rapida ascesa dell’acquisto on-line che in questi ultimi mesi è una tendenza che si è marcatamente rilevata.

Condivido in pieno la proposta di Paolo Truzzu, basta capire che questa grandissima voglia di uscire e di stare fuori casa è sempre più importante dopo un anno di chiusura e perché non si generi un rischio per la salute dei cittadini deve essere canalizzata. Non può essere dispersa in ambiti, in luoghi che difficilmente possono essere controllati o comunque sanzionati tanto vale e tanto meglio tenere aperti i locali pubblici dove hanno già investito in termini di sicurezza, in termini di tutto ciò che è stato detto necessario per contrastare la diffusione dell’epidemia da covid e quindi poter canalizzare il flusso in una situazione di massimo controllo e sicurezza”.

Risentite qui l’intervista a Alberto Bertolotti del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

