Notte movimentata ad Assemini, sventato un furto a una tabaccheria

Non sono stati i soliti fuochi d’artificio ad animare la notte con luci, colori e botti, ma le sirene blu dei carabinieri che hanno sfrecciato per il centro abitato verso le 5 del mattino. Le forze dell’ordine hanno sventato il tentativo di furto ad un tabacchino, cogliendo in flagrante e arrestando i responsabili. Domani si svolgerà un incontro tra il sindaco e il Prefetto per discutere riguardo le problematiche legate alla sicurezza pubblica e al quiete vivere, intanto Puddu coglie “l’occasione per ringraziare le Forze dell’Ordine per ciò che hanno fatto stanotte e per quello che fanno quotidianamente”. Un lavoro instancabile, quindi, al solo fine di tutelare i cittadini dalle azioni messe in campo da incivili e malviventi. “Un’ottima premessa per l’incontro per cui, domattina, son stato convocato dal Prefetto di Cagliari, in seguito ad una mia lettera in cui manifestavo le “difficoltà” che stiamo vivendo ad Assemini in questo periodo e non solo”.