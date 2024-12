Con 340mila follower certificati sui social, con una media di 180mila lettori unici al giorno, abbiamo deciso che è arrivato il momento di una nuova esaltante sfida. Casteddu Online, alla vigilia dei suoi 13 anni di vita, vi regala un nuovo sito e una nuova grafica ad alto impatto per continuare la strada insieme, quella della gente sarda protagonista. Il nuovo sito, realizzato dal gruppo Monrif (leader nell’editoria italiana), è stato pensato dopo anni di studio sulle tecniche americane, inglesi e in generale mondiali del citizen journalism. Il giornalismo con le persone, confezionato insieme ai lettori, con la loro partecipazione diretta in ogni momento. Non un’avventura, ma un sogno cominciato nel lontano 2011, quando ancora non esistevano gli Smartphone. Girando le capitali europee avevamo capito che era il momento giusto: fondare il primo quotidiano online di Cagliari e aprire idealmente e totalmente le porte della redazione ai lettori, creando una fusione unica tra i giornalisti e le persone. In breve tempo tutto è cambiato: le file alle edicole si sono trasformate in occhi spalancati sui display, per leggere le notizie in tempo reale. Quelle che noi sforniamo ogni giorno, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, da circa 4740 giorni. Per la prima volta nella storia a Cagliari, un altro quotidiano è riuscito ad affiancarsi nella popolarità allo storico giornale di sempre: un tempo si sentiva dire “l’ho letto sul giornale”, oggi nei tavoli dei ristoranti senti “l’ho visto su Casteddu”. Da 4 anni è poi nata la prima radio all news in Sardegna, Radio Casteddu, con un notiziario ogni ora e programmi in diretta, che in futuro vi riserverà altre sorprese.

Perché sì, abbiamo deciso di essere sempre più ambiziosi ma col solo magico obiettivo di informarvi al meglio, ogni giorno, con una redazione di giornalisti agguerriti sulla cronaca e letteralmente appassionati del mestiere. A darci la carica siete voi. Sono i numeri: oltre 253 mila fan su Facebook, quasi 53 mila follower su Instagram, quasi seimila nel nostro nuovo canale Whatsapp, oltre a YouTube e a Tik Tok, ogni giorno migliaia di like negli articoli. Ovunque voi siate, in qualunque orario, su qualunque social, se vi fa piacere ci troverete ancora a lungo al nostro posto, quello di darvi ascolto e darvi soprattutto sempre voce. La voce dei quartieri, degli ultimi e di chi chiede aiuto. La voce di un’area vasta troppo spesso trascurata, il popolo dei lettori di Casteddu Online che è diventato una vera immensa comunità. Ogni giorno sempre più animata, a dibattere, a confrontarsi, a costruire. Grazie proprio alla vostra forza e ai numeri siamo diventati partner del gruppo nazionale Monrif (La Nazione, Il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale) con una squadra di tecnici formidabile che ci consente di sviluppare il progetto e di proseguire la corsa con idee sempre nuove.

Il nuovo sito con la nuova grafica è il regalo di fine anno che vogliamo fare con grande piacere a noi e a voi. Ogni giorno ci sorprendete. Riceviamo notizie, segnalazioni, foto e video da lettori di 12 anni oppure di 87 anni, a volte nello stesso momento. Una volta ho sorriso sentendo per strada una signora furibonda che diceva a un vicino “se non la smetti ti faccio uscire su Casteddu Online”. Ma i veleni al contrario non ci appartengono, e neanche i mormorii e le bugie. Quando sai di scrivere sempre la verità, puoi andare avanti a testa alta. C’è solo una fortuna immensa che un giornalista può rivendicare: è essere seguito da così tante persone, diventare un punto di riferimento per le famiglie, essere trascinati da un popolo di lettori bellissimo perché decide di metterci la faccia, davanti a un video, per raccontare anche e soprattutto le sue paure. Accade ogni giorno quando pubblichiamo gli appelli di chi ha bisogno anche solo di conforto: la differenza di Casteddu Online è essere il giornale di tutti, non dei politici e dei potenti, non delle associazioni che come ben sapete spesso dominano in Sardegna, e sappiamo bene quali. Non abbiamo interessi edilizi e facciamo le stesse battaglie sia che si tratti di energia eolica, sia che si tratti di fermare un albergo sul mare a Villasimius. Siamo un giornale libero e questo possiamo gridarlo forte perché non siamo condizionabili dai poteri forti.

Il citizen journalism è tutto questo, è il giornalismo partecipativo, dove tutti possono entrare nel giornale se hanno una bella storia da raccontare, se hanno ancora una notizia da rivelare, anche quando a notte fonda stremati facciamo l’ultima copertina. Che da oggi trovate in una veste rinnovata e più fresca, più agile. Ma noterete questo forte impatto grafico, perché le vostre denunce, le vostre proteste, diventino ancora più incisive in una linea editoriale che ha un solo scopo, fare il controcanto ai governanti. Il giornale come lo vediamo noi non è neanche una roccaforte privilegiata per politici sindaci e sindacalisti. E’ una finestra su quel che abbiamo accanto, ovvero i vostri pensieri. Un format totalmente popolare, talmente diffuso e capillare nel territorio grazie a enormi sacrifici (alcuni di noi per informarvi non hanno una domenica libera da 13 anni, e lo fanno con immenso piacere) che è diventato unico e non può essere scopiazzato da bugiardi in cerca di autore, tanto per concederci ogni tanto una sonora risata.

Vi abbiamo così voluto raccontare come è nato Casteddu Online e come negli anni si è sviluppato ed è cresciuto. Siamo curiosi e orgogliosi di accogliere le vostre news da tutti i paesi di una Città Metropolitana di cui vogliamo raccontare ancora tutto, e di più. La redazione è orgogliosa di avere tutti voi, di avere un “pubblico” così bello, di potere soprattutto contare su di voi perché è quello che ci trasmettete a volte anche solo con un emoticon. Grazie per la fortuna che ci date ogni giorno con la vostra presenza e la vostra vicinanza, il giornale della gente sarda protagonista, il primo e il più letto tra quelli nati online, è un bellissimo sogno realizzato.