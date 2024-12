di Michele Fiore

“Natale per tutti” è il nuovo progetto presentato oggi dall’assessora alla Salute e al benessere Anna Puddu e l’assessora della cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe.

Presso il palazzo Bacharedda si è tenuta una conferenza stampa per presentare l’iniziativa dell’amministrazione. Tanti gli eventi previsti. “L’idea del progetto nasce con l’obiettivo di creare una rete di vicinanza per tutti coloro che vivono molto spesso una condizione di solitudine e difficoltà”, ha affermato l’assessora Puddu. “Abbiamo cercato di trovare una soluzione per le persone anziane e disabili che spesso vivono sole e sopravvivono grazie ad una pensione minima. Da qui l’idea di un bonus di 100 euro per gli over 67 e la consegna di pasti a domicilio nei giorni 25, 26 Dicembre e 1 Gennaio .”

Un progetto rivolto anche alle famiglie e ai bambini: “La realizzazione di 7 eventi nei quartieri periferici della città durante i quali ci sarà la consegna di oltre 1500 doni, gentilmente offerti dalle organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa”.

L’animazione offre anche 3 spettacoli teatrali che si terranno il 16, il 20 e il 23 Dicembre . Anche il Cagliari Calcio parteciperà all’iniziativa con la presenza della mascotte Pully.

“Abbiamo pensato anche a coloro che vivono condizioni di povertà estrema e senza dimora, ospiti dei nostri dormitori comunali o che spesso si ritrovano nelle strade della città”. Per questo il 18 dicembre in collaborazione con il Consorzio Centro Storico e di quello del Corso verranno messi a disposizione 200 coperti nei ristoranti per chi è senza dimora, accompagnati dagli operatori dell’accoglienza.”

Una rete di iniziative ed eventi che renderanno i giorni delle festività natalizie momenti speciali di inclusione e partecipazione.

