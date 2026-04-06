Guspini, anziano morso da un cane: “Abbiamo ritrovato mio padre seduto su una panchina e con la mano ferita”.

È accaduto ieri sera intorno alle 19:30, l’anziano, mentre passeggiava lungo il marciapiede, “ha incrociato una persona che teneva al guinzaglio un cane che inaspettatamente ha aggredito e morsicato mio padre alla mano provocandogli una ferita”.

È la figlia che ha raccontato pubblicamente quanto accaduto: “Mio padre è una persona anziana e probabilmente in quel momento è rimasto confuso e disorientato e il proprietario del cane è andato via senza fornire aiuto o avvisare noi familiari.

Mio padre non ricorda i dettagli di questa persona, né dove sia accaduto esattamente il fatto.

L’unica cosa che sappiamo è che è successo probabilmente nelle zone circostanti la rotatoria tra via Gramsci e viale di Vittorio, perché è lì che abbiamo ritrovato mio padre seduto su una panchina e con la mano ferita.

La ferita non è momentaneamente grave e la stiamo curando in casa.

Non abbiamo intenzione di sporgere denuncia” specifica M.M.

È necessario, però, “sapere se il cane è vaccinato contro la rabbia, perché eventualmente servirebbe un’adeguata profilassi per evitare gravi e ulteriori conseguenze”.

Un appello, insomma, al proprietario del cane e ad eventuali testimoni, l’obiettivo è quello di sapere “se il cane è stato vaccinato contro la rabbia”.