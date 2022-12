Belle Epoque, la splendida magia di un tempo passato a Cagliari (VIDEO)

” BELLE EPOQUE ” , LA MAGIA DI UN TEMPO PASSATO A CAGLIARI

di Giuseppe Tamponi

Straordinario successo di pubblico per l’ evento ” Belle Epoque ” che si e’ tenuto nella stupenda cornice della passeggiata coperta del Bastione Saint Remy a Cagliari. La manifestazione, organizzata dall’ associazione MAD2FACTORY ha visto la partecipazione tra gli altri de ” I Vittoriani Itineranti che , accompagnati dalla violinista Daniela Meloni , si sono esibiti in un elegante ballo che ha incantato tutti i presenti.

Sono intervenute tantissime persone in costume vittoriano e steampunk che hanno contribuito a far rivivere le magiche atmosfere di un epoca passata ma capace ancora

di regalare sogni ed emozioni. Guardate il video di questo bellissimo appuntamento.