“Basta seviziare le meduse sbattendole sulla sabbia rovente, la Rhizostoma Pulmo è bellissima e innocua”

Tutte le meduse sono pericolose? No, e comunque tirarle fuori dall’acqua e farle morire è un gesto ignobile e, senza ombra di dubbio, cretino. Il mare è il loro habitat, e chi vuole fare un bagno nelle calde giornate estive deve mettere in conto di “incontrare” anche questi animali. E la compagnia dei barracelli di Muravera, probabilmente dopo aver assistito a certe scene, lancia un appello sui social a favore, soprattutto, di un certo tipo di medusa: “Lei si chiama Rhizostoma Pulmo, più poeticamente è conosciuta con il nome di ‘Polmone di mare’. È una medusa enorme, tra le più grandi del Mediterraneo, magnifica, sontuosa, indifesa e soprattutto è totalmente innocua. Prolifera in maniera abbondante nei nostri mari in questo periodo e può assumere diverse tonalità di colore dal rosa al viola acceso”.

“Fra i passatempi inutili dei tanti bagnanti imbecilli c’e’ quello di catturarne un gran numero e sbatterle sulla sabbia rovente, spesso infilzandole con bastoni o seviziandole con palette. Ecco, prima di sentirvi eroi invincibili perché avete salvato i vostri figli dall’essere punti, guardatele bene e lasciatela vivere perché è del tutto innocua. Tenete altresì presente che i maltrattamenti e le uccisioni di qualsiasi animale, per il nostro ordinamento giuridico sono dei reati puniti piuttosto severamente. Il mare appartiene a loro, gli ospiti indesiderati siamo noi umani”.