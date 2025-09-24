Colpo di scena in consiglio comunale a Cagliari. Proprio nel giorno in cui si doveva discutere dei problemi della sanità in città in Consiglio Comunale, l’Assessore Bartolazzi non si è presentato, scatenando l’ira delle opposizioni. In particolare il consigliere Giuseppe Farris ha abbandonato i lavoro dell’ aula per protesta: “L’assessore non so è presentato e non ha comunicato per tempo la sua assenza. È un fatto increscioso. Ha fatto sapere tramite la prima firmataria dell’ordine del giorno Rita Polo del Pd che si rende disponibile allegramente per un’altra data da concordare. Una roba così non si era mai vista, trattati da peracottari. Sono veramente senza parole. Sono intervenuto in apertura di seduta facendo presente questa mancanza di galateo istituzionale e la circostanza che quindi il dibattito veniva meno, mancando il motivo per cui era stata convocata la seduta. Quindi io non sto qui a trattenermi ulteriormente”.

La sedia vuota dell’assessore alla Sanità durante il dibattito in Consiglio comunale di Cagliari sul sistema sanitario regionale dove era invitato a confrontarsi.

La sua assenza è uno schiaffo nei confronti delle istituzioni e dei cittadini: l’assessore non si presenta a un dibattito organizzato da mesi senza nemmeno un preavviso.

“La sanità sarda sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia e l’assessore non si presenta nel Consiglio comunale del Capoluogo”, le parole del consigliere Roberto Mura.

“Non possiamo accettare questo comportamento e non dovrebbe accettarlo nemmeno il Centrosinistra.”

La Giunta Regionale fa sapere che “ufficialmente la segreteria dell’assessore ha avvertito la presidenza del consiglio comunale lo scorso 17 settembre dell’assenza dell’assessore Bartolazzi per altri impegni istituzionali. Dispiace che Farris non sia stato avvertito…”