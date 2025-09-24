Nell’ambito dei servizi antidroga disposti in provincia di Nuoro dal Questore, il personale del Commissariato di Gavoi, in agro di Olzai, località “elei”, ha sequestrato una piantagione di marijuana, composta da circa 3500 piante di medie dimensioni in fase di infiorescenza, per un peso totale di 5 tonnellate, con THC 20 volte superiore alla soglia legale consentita. Le indagini condotte dagli investigatori, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro, hanno permesso di portare all’arresto in flagranza di reato per produzione di sostanze stupefacenti di un pregiudicato di Orgosolo che al termine degli accertamenti di rito è stato associato al Carcere di Badu e’ Carros.

Per lo stesso reato un altro giovane di Orgosolo, risultato il titolare della piantagione, è stato denunciato in stato di libertà. Le perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento e al sequestro di circa 230 gr di infiorescenze, motivo per cui anche il fratello dell’arrestato è stato denunciato.

Il Nuorese, per una serie di circostanze, sia climatiche che per la scarsa antropizzazione del territorio, continua a confermarsi area di elezione per la coltivazione di marijuana.