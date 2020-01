Banda di spacciatori gambiani sgominata a Cagliari, Truzzu: “Ora via Roma è più sicura”

“Ringrazio di cuore i dirigenti e gli uomini della Polizia di Stato che ieri hanno sgominato una banda di spacciatori che vendeva droga in via Roma”. Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nella propria pagina Facebook. “Tre persone sono finite in carcere e diverse agli arresti domiciliari. Si tratta di giovani del Gambia e del Senegal, richiedenti asilo e senza fissa dimora. Un’operazione complessa che migliora la sicurezza di una via storica, fondamentale anche sotto l’aspetto turistico.

I controlli sempre più costanti sono alla base della nostra libertà. La sicurezza dei cittadini cagliaritani e di chi frequenta la nostra città è fondamentale”.