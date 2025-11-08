Bambino di Oristano di 8 anni si sente male mentre fa i compiti, emorragia cerebrale: è in gravissime condizioni al Brotzu. E’ stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale cagliaritano, con i genitori saliti con lui in elicottero: ricoverato in Neurochirurgia, le sue condizioni sono gravissime e i medici stanno facendo di tutto per salvarlo. Il bambino stava studiando quando si è sentito male di colpo nella sua abitazione oristanese, immediatamente è stato lanciato l’allarme. Una volta giunti al Brotzu, dalla piattaforma dell’elisoccorso il bimbo è stato trasportato dentro il reparto dalle ambulanze del 118. E ora in tanti pregano per la sua salute, in un drammatico sabato sera tra Oristano e Cagliari.