Dramma a Cagliari: una ragazza di 19 anni cade dal cavallo a Sa Illetta, è gravissima al Brotzu.

La giovane ha sbattuto la testa mentre faceva equitazione, immediati i soccorsi del 118: è stata trasportata d’urgenza al Brotzu dove si trova ricoverate nel reparto di Neurochirurgia. Grande apprensione dei conoscenti, la scena è stata vista da diverse persone. Il terribile incidente è avvenuto nell’area ippica di Sa Illetta, nei pressi di Tiscali e dello stagno. Quello che doveva essere un sabato pomeriggio di grande gioia e spensieratezza si è trasformato in un incubo per la giovanissima ragazza cagliaritana, che ora si trova sotto stretta osservazione da parte dei mdici per quello che potrebbe essere un pericoloso trauma cranico.