Autoscontro viale Monastir, i feriti sono due: ecco come le auto si sono “incastrate” (VIDEO)

Autoscontro viale Monastir, i feriti sono due: ecco come le auto si sono “incastrate”. Una carambola paurosa, dovuta all’asfalto viscido per la pioggia, sei auto finiscono in crash all’uscita di Cagliari: sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha soccorso le persone ferite, fortunatamente non gravi. Per un incidente dalla dinamica strana che poteva avere conseguenze ben peggiori. Gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando i rilievi, il traffico ha subito forti rallentamenti nella domenica sera. Guardate il VIDEO realizzato da un lettore di Casteddu Online.