Incidente nella galleria della 125 tra Quartu e Solanas: l’ambulanza soccorre i feriti (VIDEO). Momenti di grande paura oggi nella galleria che da Quartu conduce a Solinas, in direzione Muravera: ci sono stati alcuni feriti, in maniera fortunatamente non grave. Guardate il VIDEO realizzato da un lettore di Casteddu Online subito dopo l’impatto tra le auto. Per i rilievi sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Quartu, le gallerie della 125 si confermano ad altissima pericolosità. Probabilmente le gomme delle auto erano viscide dalla pioggia che batteva forte fuori dalla galleria e la frenata di una delle auto ha provocato lo scontro. Ci sono stati forti rallentamenti in serata.