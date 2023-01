Auto si schianta contro un tir, la Sardegna piange un’altra vittima: è un avvocato 61enne

La Sardegna piange ancora una vittima della strada. Terribile incidente questo pomeriggio sulla statale che collega Sassari con Olbia: all’altezza dell’area di servizio, nel tratto di strada che si restringe a sole due corsie, l’auto guidata da un uomo, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un autoarticolato che arrivava dalla direzione opposta. L’uomo, secondo i primi accertamenti, è morto sul colpo, per lui non c’è stato nulla da fare.

La vittima dell’incidente stradale verificatosi sulla statale Sassari-Olbia è Antonio Passino, 61 anni, nato a Sassari. L’uomo era alla guida di una Nissan Qashqai, diretto verso Sassari, quando forse a causa di un malore ha invaso la corsia opposta mentre arrivava un autoarticolato carico di ferro, che procedeva in direzione Olbia. L’autista del tir ha cercato di evitare lo scontro allargandosi il più possibile e finendo in cunetta. L’impatto è stato fatale al 61enne, che all’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118 era già morto. L’autista del tir è stato trasportato al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari con lievi ferite e in stato di choc.

Sul posto, insieme alla polizia municipale, anche i Vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della compagnia di Ozieri che dovranno ora ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.