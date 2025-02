Non si placano le polemiche dopo l’ultimo fatto di cronaca avvenuto qualche giorno fa, vittima un pedone preso in pieno mentre attraversava in prossimità delle scuole di via Carmine. https://www.castedduonline.it/assemini-corse-sfrenate-nelle-vie-della-citta-un-pedone-investito-alluscita-da-scuola-e-auto-in-sosta-colpite-e-danneggiate/?fbclid=IwY2xjawIKqM5leHRuA2FlbQIxMQABHbqbgt4R9T17yRGENKyvPNOqlJfvRAbXpw4OKexrkZkO9pmBClBjO-DmLg_aem_WVUV9fwRtjKvi6ct-Hlx7A

Un sollecito alle istituzioni di competenza per arginare il fenomeno messo in atto da chi, senza pensare alle possibili conseguenze, scambia le vie del centro abitato per un circuito di formula uno. Quelle in prossimità di scuole e istituti di formazione ma anche per raggiungere farmacie e supermercati. “In via Pola davanti all’asilo sfrecciano come se non ci fosse un domani”, “in via Padova, prima di Don Bosco peggio che mai, per non parlare delle stradine di via San Giovanni dietro la chiesa di San Pietro. Non se ne può più, spero che al più presto mettano più controlli vicino a scuole e asili, spero sempre nei dissuasori in via Padova e a questo punto anche nel centro storico”. La richiesta: provvedimenti immediati, al fine di tutelare persone e animali che, molto spesso, anche loro finiscono travolti dalle auto in corsa che non rispettano norme e limiti di velocità”.