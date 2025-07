Un incrocio pericoloso quello di via Is Bagantinus che già tante volte è stato segnato da numerosi incidenti e il cancello in questione travolto per ben sette volte. Una vettura questa mattina lo ha sfondato, due persone sono state trasportate in ospedale. Per fortuna in quel momento nessuno era presente nel giardino dell’abitazione oltre il cancello e nemmeno per strada.

Cittadini e residenti chiedono un intervento incisivo da parte delle istituzioni per mettere in sicurezza la via.