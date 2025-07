La passeggiata presa d’assalto da cittadini e turisti soprattutto il fine settimana, e bibite e panini in mano non mancano: lo dimostrano i contenitori colmi di rifiuti, sino all’inverosimile e “queste sono le condizioni della passeggiata di Su Siccu il lunedì mattina. Tanti cagliaritani nelle prime ore del giorno si recano in questo luogo per correre o fare della semplice attività fisica all’aperto e ad accoglierli trovano questo degrado” espone Roberto Mura, Alleanza Sardegna. “Paradossalmente, i rifiuti tutti concentrati attorno ai cestini dimostrano una cosa semplice: la maggior parte dei frequentatori vanno a conferire i rifiuti nei cestini ma li trovano sempre pieni. Naturalmente diranno che sono stati svuotati lunedì in mattinata… lo spieghino ai tantissimi che vanno la mattina presto e trovano questo degrado. Quanto ci vuole per capire che nel finesettimana si verifica il maggior numero di presenze nella passeggiata e quindi occorre potenziare la pulizia e lo svutamento dei cestini? Mentre la città è sempre più sporca la Giunta Zedda rinnova sostanzialmente lo stesso appalto degli ultimi nove anni e condanna la città ad altri nove anni di incuria”.