Auto contro scooter in via Castiglione: grave un motociclista cagliaritano

Incidente stradale in tarda mattinata in via Castiglione. Una fiat Panda guidata da un cagliaritano di 81 anni, attraversava l’incrocio con la via Castiglione, regolato da segnale di Stop, proveniente dalla via Bembo scontrandosi con uno scooterone condotto da un cagliaritano di 57 anni che transitava nella via Castiglione. Nell’urto il conducente dello scooterone cadeva sull’asfalto e finendo sotto un veicolo in sosta mentre il veicolo finiva a destra sul marciapiede contro il muro.

Il motociclista veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge ed hanno sequestrato i veicoli coinvolti.