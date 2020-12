Auto contro scooter in via Tamburino Sardo: ferito un cagliaritano di 22 anni

Incidente stradale questa mattina a Pirri.

Il conducente di una Opel Agila, un 39enne cagliaritano, giunto all’incrocio tra via Tamburino Sardo e via Stamira, si è scontrato con un motociclo Honda SH condotto da un cagliaritano di 22 anni che stava percorrendo la via Stamira in direzione di via Peretti.

Il conducente del motociclo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu in codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.