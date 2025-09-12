Intimidazioni contro il vice sindaco di Arbus Simone Murtas: “Non mi faccio intimidire, continuo il mio impegno per i cittadini”

Nuovo episodio intimidatorio ai danni di Simone Murtas, vice sindaco di Arbus e figura di riferimento di Fratelli d’Italia nel Medio Campidano. Nei giorni scorsi ignoti hanno danneggiato l’auto del politico, tagliando le gomme posteriori del veicolo parcheggiato sotto casa. Non è la prima volta: già in passato Murtas aveva subito analoghi atti vandalici e appena due settimane fa si era verificato un episodio simile, oltre a lettere e insulti. L’esponente politico ha sporto denuncia presso la locale caserma dei Carabinieri.

“Ho piena fiducia nella giustizia e nelle forze dell’ordine – dichiara Murtas – e sono certo che chi compie simili gesti verrà individuato. Non intendo fermarmi: il mio impegno per la mia cittadina e per tutto il territorio del Medio Campidano prosegue con ancora più forza”.

Alle ultime elezioni regionali Murtas ha raccolto oltre duemila preferenze, risultando il candidato più votato di Fratelli d’Italia nella provincia, dove il partito si è affermato come la prima forza politica. Un risultato che conferma il forte radicamento sul territorio e la vicinanza dei cittadini.

“Nonostante le intimidazioni – prosegue Murtas – continuerò a lavorare con serietà e determinazione. La politica non deve piegarsi a chi usa la violenza per fermare il confronto democratico”.

Murtas ha inoltre dato la sua disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni provinciali, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e portare avanti le istanze delle comunità locali.