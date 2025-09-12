Grandi novità nella Settimana Europea della Mobilità a Cagliari. L’obiettivo è rendere più semplice la viabilità in città e a tal proposito sono state annunciate alcune novità circa la zona di Via Roma.

Oltre all’ingresso dei mezzi pubblici nel porto, si interverrà anche sul nodo semaforico della zona, con la graduale eliminazione dei semafori a favore di rotatorie. In particolare, è prevista una nuova rotatoria all’incrocio tra via Roma e Largo Carlo Felice, una in Piazza D’Armi e altre in Piazza Matteotti e davanti la sede Enel.

Dal 16 al 22 settembre torna anche a Cagliari la Settimana Europea della Mobilità (SEM), l’iniziativa promossa a livello continentale per stimolare riflessioni e buone pratiche sul futuro degli spostamenti urbani.

Il tema scelto per il 2025 è la mobilità per tutti e tutte. Il Comune di Cagliari, grazie al Laboratorio di Ecologia Urbana “Enrico Corti”, lo interpreta con un programma che rimette al centro i quartieri, le comunità, le economie locali e la giustizia socio-ecologica in una settimana ricca di incontri, laboratori e momenti di esplorazione urbana aperti a cittadine, cittadini, esperti e non specialisti.

L’obiettivo lo illustra Giuseppe Carta, presidente dell’associazione Mesu e coordinatore del Laboratorio: “È un invito a guardare alla mobilità non solo con un approccio tecnico o infrastrutturale”, spiega, “ma come un elemento che attraversa la vita quotidiana delle persone, incidendo sulla qualità della città, delle relazioni e dell’ambiente: è necessario guardare alla mobilità come a una questione di giustizia sociale”.

“Ragioniamo su un tema che coinvolge e impegna tutta l’amministrazione”, ha sottolineato Yuri Marcialis, assessore alla Mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali durante la conferenza stampa di presentazione della SEM, “con un lavoro che interessa diversi assessorati: non è solo una questione ambientale, ma riguarda la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, in generale di chi vive Cagliari, e la possibilità di muoversi ovunque con qualunque mezzo”.

“Abbiamo pensato”, spiega l’assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale Matteo Lecis Cocco Ortu, “a dei momenti di partecipazione e di ascolto di tutti i punti di vista, ma anche a un confronto con esperienze come Bologna, prima città italiana a decidere il limite di velocità a 30 km/h nella maggior parte delle sue strade, contando una riduzione molto consistente degli incidenti, o Barcellona, capace di sperimentare modelli urbanistici che riportano al centro le persone”

“Quando parliamo di mobilità per tutte e tutti”, continua Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, “non possiamo non pensare alle alunne e agli alunni delle nostre scuole. L’iniziativa a loro dedicata, “’La mobilità dei bambini: a scuola vado coi miei amici” è un progetto che permette di sperimentare percorsi di autonomia, in totale sicurezza, già verso l’ingresso a scuola. Quest’anno coinvolgerà alunne e alunni degli ultimi anni della primaria della scuola Riva, ma è una iniziativa sperimentale che contiamo di portare anche in altre scuole”.

Luciano Congiu, presidente della commissione Mobilità, ribadisce come “tutto il Consiglio comunale ha a cuore il tema. L’attenzione alla mobilità significa democrazia, accesso ai servizi e sicurezza per tutti sulle strade, che è tra i nostri primi obiettivi”.

Il programma completo degli appuntamenti:

martedì 16 settembre – ore 17

Laboratorio di Ecologia Urbana, MEM-Mediateca del Mediterraneo

“Bologna città 30: numeri, risultati e prospettive”

Nel gennaio del 2024, Bologna diventa la prima città italiana a fissare il limite di velocità a 30 km/h nella maggior parte delle sue strade. Più che una misura per amministrare il traffico automobilistico, Bologna città 30 innesca nuove strategie pubbliche per garantire agli abitanti più svantaggiati il diritto alla città, restituendo importanza alla scala del quartiere e generando nuove centralità urbane. Partecipa Simona Larghetti, consigliera regionale dell’Emilia Romagna e fondatrice di Dynamo Bologna, promotrice di Bologna città 30 e attivista.

mercoledì 17 settembre – ore 17

Laboratorio di Ecologia Urbana, MEM

“La mobilità dei bambini: a scuola vado coi miei amici”

Come vanno a scuola i bambini cagliaritani? Il diritto alla città, la possibilità di accedere ai servizi cittadini e di contribuire alla costruzione di spazi che rispondano alle proprie esigenze e ai propri desideri, va messo in pratica giorno per giorno, cominciando dagli utenti più vulnerabili. Con l’anno scolastico 2025/26, comincia la sperimentazione del progetto ‘A scuola ci andiamo da sole/i’, curato dalla Cooperativa Spaziopensiero Onlus e patrocinata dal Comune di Cagliari. La mobilità per tutti, quindi, a partire dai più piccoli, con la partecipazione di Maurizio Murino, sociologo dell’infanzia e responsabile del progetto.

venerdì 19 settembre – ore 17

Laboratorio di Ecologia Urbana, MEM

“Barcellona: su questo incrocio sorgerà una piazza”

Guidata dall’urbanista-ecologo Salvador Rueda e dell’ex sindaca Ada Colau, nell’ultimo decennio Barcellona ha intrapreso una decisa ristrutturazione del suo impianto viario: di più, una rivoluzione della mobilità cittadina che ha creato nuovi spazi pubblici, nuove piazze e nuove relazioni tra gli abitanti dei quartieri. Quello delle superillas (in italiano, super-isolati) è un modello di trasformazione urbana che ha riscosso l’interesse degli urbanisti e attivisti per il diritto alla città in tutto il mondo. La presentazione del libro Barcellona Superilla, a cura dell’autore Francesco Cocco, architetto e ricercatore diventa l’occasione per ragionare su quale può essere il modo per replicare quel modello fuori dal contesto catalano, quali sono i punti di forza e quali le criticità.

sabato 20 settembre – dalle ore 10

Largo Carlo Felice

“Essindi” – Performance botanica e Parking Day

Quante cose si possono fare nello spazio occupato da un posto auto? Nato più di un decennio fa, il parking-day è un evento mondiale a cadenza annuale che celebra il diritto alla città, lo spazio pubblico e la mobilità dolce. Pagando la sosta per una giornata, alcuni stalli saranno destinati non alle auto ma ad altre attività, con le strade che tornano a ospitare le persone. Il parking-day 2025 avrà come fulcro “Essindi”, una performance artistica a cura del gruppo Movimentopoetico.

domenica 21 settembre – ore 10

Partenza da via San Giacomo 35

“Cagliari dalle due ruote: pedalata esplorativa delle piste ciclabili”

La bicicletta è un mezzo di trasporto rapido ed economico, il più efficiente per spostarsi in città con poca fatica, non inquina e ha un impatto minimo sui costi di manutenzione delle strade, a differenza delle automobili. Non sempre però pedalare è sicuro: spesso la convivenza con altri utenti della strada, specie le auto, richiede infrastrutture per proteggere i ciclisti. L’iniziativa prevede una pedalata lungo alcune delle ciclabili cagliaritane: l’esplorazione collettiva sarà l’occasione per costruire una mappa sulle condizioni e sulle criticità delle piste ciclabili e in generale della ciclabilità nell’area di Cagliari.

lunedì 22 settembre – ore 16

Laboratorio di Ecologia Urbana, MEM

La settimana di incontri e dibattiti sulla relazione tra mobilità e diritto alla città si chiude con un laboratorio partecipativo aperto alle associazioni, ai gruppi e ai singoli cittadini che a vario titolo si interessano di spazio pubblico, città ed ecologia urbana. Il laboratorio, guidato dalla sociologa Aide Esu, avrà come tema specifico l’esperienza vissuta di mobilità e le richieste di mobilità: l’obiettivo è quello di riportare le idee e analisi elaborate durante la settimana e raccogliere nuovi stimoli, per creare un dialogo tra cittadinanza, ricercatori e amministrazione e indirizzare le politiche urbane.