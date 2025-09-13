Nella mattinata di oggi i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Cagliari con la quale è stata applicata nei confronti di un 39enne musicista residente in paese la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e di qualsiasi forma di comunicazione con lei, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento trae origine dalla segnalazione presentata lo scorso mese di agosto da una 34enne residente a Capoterra, che aveva riferito di essere vittima, anche in presenza del figlio minore, di reiterati episodi di minacce e ingiurie da parte del compagno, condotte che si sarebbero protratte dal 2016 sino a oggi e che le avevano generato un forte stato d’ansia e timore.

Conseguentemente a tali dichiarazioni, inquadrate nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso, i carabinieri hanno attivato la procedura di tutela prevista, informando l’Autorità Giudiziaria e proponendo le misure idonee a garantire la protezione della donna. Gli accertamenti svolti hanno quindi portato all’adozione e successiva esecuzione della misura cautelare.