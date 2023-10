Attentato a Bruxelles, spara in centro e uccide due svedesi: “Ha urlato Allah Akbar”

Due morti e un ferito in centro a Bruxelles. Un uomo in gilet fosforescente arancione ha aperto il fuoco contro tre persone questa sera nella capitale belga. Le vittime sarebbero svedesi. La sparatoria è avvenuta sul Boulevard d`Ypres a Bruxelles, la polizia indaga per terrorismo. L’attentatore, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, è fuggito in scooter. I media ricordano che questa sera si disputa la partita di calcio Belgio-Svezia e le due vittime indossavano maglie della nazionale di calcio svedese. Ma la polizia belga sta privilegiano la pista terroristica, riferisce Le Soir. La rivista online Fdesouche ha scritto: “Uomo apre il fuoco con un kalashnikov, gridando ‘Allah Akbar’. Ci sarebbero due morti e diversi feriti”. Inoltre in un video il presunto attentatore, Slayem Slouma, rivendica l’appartenenza all’Isis. Il governo belga ha portato il livello di allerta a 4, il suo massimo: minaccia terroristica “grave e imminente”.

in un video diffuso in rete, l’autore della sparatoria rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti. In arabo il terrorista dice di aver sparato a due persone per ”vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione”.