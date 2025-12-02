Atleti sardi ancora sul podio: sono 7 le medaglie conquistate al campionato italiano di Wushu Kung Fu e Sanda da 2 giovani atleti, che si è svolto il 29 e 30 novembre a Catania.

Samuele Tocco della palestra di Assemi conquista l’oro e il titolo di campione italiano categoria cadetto nel Qingda lotta marziale cinese, dopo una finale durissima e combattuta alla pari dai due giovani.

Conquista il titolo di campione italiano cadetto anche nel Wushu kung Fu “nanquen” nella forma “nandao” spada con 9,000 punteggio più alto tra tutte le discipline dei Cadetti, arriva anche un bellissimo argento nel bastone e un bronzo nel corpo libero, quest’ultimo ottenuto dopo un infortunio nella lotta.

Samuele guidato dagli istruttori Gianluigi Bisoni, Valerio Zedda, Ivo Zedda e sotto la supervisione del Maestro Giancarlo Manca continua un percorso ricco di soddisfazioni.

L’altro giovane atleta Mark Secci della palestra di Cagliari, sotto la guida del Marstro Giancatlo Manca, si aggiudica il titolo di campione italiano nella disciplina “Chanquen” conquistando un oro nella spada e due argenti nel bastone e mani nude.

Samuele e Mark si confermano atleti di interesse nazionale, una grande soddisfazione per la palestra asseminese che, dopo il rientro dai mondiali disputati in Cina con la conquista di 11 medaglie di cui 2 argenti assoluti e 2 bronzi di Maria Fajri e Ivo Zedda, 2 bronzi anche per Denise Pasquavaglio e conquistati da Gianluigi Bisoni, continua ad ottenere risultati di spessore.