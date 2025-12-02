Donori, troppe gare ciclistiche e i residenti protestano: “Strade comunali, rurali eprovinciali vengono spesso chiuse, costringendo residenti e pendolari a percorsi alternativi, con notevole aumento dei tempi di spostamento edifficoltà negli spostamenti quotidiani”.Numerosi disagi causati da tante manifestazioni ciclistiche che ogni anno interessano ilterritorio del Comune di Donori.“Seppur si riconosca l’importanza dello sport e la promozione delciclismo, la frequenza di tali eventi sta generando problemisignificativi per chi vive nel nostro Comune” spiegano alcuni cittadini.”È inoltre evidente che le manifestazioni, organizzate daun’associazione che porta il nome di Donori, attraggono prevalentementepartecipanti esterni, mentre i cittadini locali subiscono quasiesclusivamente i disagi. Questo squilibrio rende necessario unripensamento nella frequenza e nell’organizzazione degli eventi”.I residenti chiedono pertanto di valutare le ipotesi di limitare il numero di gare ciclistiche annue, una pianificazione condivisa con l’Amministrazione comunale per ridurre i disagi ai residenti.Non solo: vengono richiesti “percorsi che evitino, per quanto possibile, la chiusura di strade locali e rurali.È possibile conciliare la promozione dello sport con il rispetto dellavita quotidiana dei cittadini, evitando che i residenti di Donoricontinuino a subire disagi ricorrenti”.