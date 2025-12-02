Donori, troppe gare ciclistiche e i residenti protestano: “Strade comunali, rurali e
provinciali vengono spesso chiuse, costringendo residenti e pendolari a percorsi alternativi, con notevole aumento dei tempi di spostamento e
difficoltà negli spostamenti quotidiani”.
Numerosi disagi causati da tante manifestazioni ciclistiche che ogni anno interessano il
territorio del Comune di Donori.
“Seppur si riconosca l’importanza dello sport e la promozione del
ciclismo, la frequenza di tali eventi sta generando problemi
significativi per chi vive nel nostro Comune” spiegano alcuni cittadini.”È inoltre evidente che le manifestazioni, organizzate da
un’associazione che porta il nome di Donori, attraggono prevalentemente
partecipanti esterni, mentre i cittadini locali subiscono quasi
esclusivamente i disagi. Questo squilibrio rende necessario un
ripensamento nella frequenza e nell’organizzazione degli eventi”.I residenti chiedono pertanto di valutare le ipotesi di limitare il numero di gare ciclistiche annue, una pianificazione condivisa con l’Amministrazione comunale per ridurre i disagi ai residenti.
Non solo: vengono richiesti “percorsi che evitino, per quanto possibile, la chiusura di strade locali e rurali.
È possibile conciliare la promozione dello sport con il rispetto della
vita quotidiana dei cittadini, evitando che i residenti di Donori
continuino a subire disagi ricorrenti”.
Tags: donori